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Общество

Новые меры поддержки нижегородских семей начали действовать с 1 июля

01 июля 2025 11:42  [63] Общество
Новые меры поддержки нижегородских семей начали действовать с 1 июля

Фото: Александр Воложанин

С 1 июля в Нижегородской области вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми. Инициативы направлена на то, чтобы сделать рождение и воспитание детей естественным и желанным выбором для родителей, а также привлечь в регион семьи из других регионов страны.

Так, каждая семья, вне зависимости от дохода, сможет получить до одного миллиона рублей за рождение или усыновление ребенка в рамках программы "ОСНОВА".  Эта сумма формируется с учетом федерального материнского капитала. За третьего и последующих детей выплаты полностью финансируются из регионального бюджета. За первого ребенка предусмотрена ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей на протяжении трех лет. При рождении второго ребенка семья может выбрать между двумя вариантами: получать по 22,2 тысячи рублей ежемесячно в течение трех лет или получить разово 500 тысяч рублей, а затем по 20 тысяч рублей ежемесячно на протяжении 15 месяцев. Для семей с третьим ребенком предложены либо ежемесячные выплаты по 30 тысяч рублей в течение трех лет, либо единовременное пособие в размере 700 тысяч рублей и по 30 тысяч рублей в течение 10 месяцев. На четвертого и каждого последующего ребенка предусмотрены выплаты по 30 тысяч рублей в месяц в течение трех лет или разовая выплата в 1 миллион рублей.

Еще одной мерой поддержки станет электронный сертификат "Подарок новорожденному" номиналом 20 тысяч рублей. Его можно будет использовать для покупки детских товаров у местных производителей. Сертификат или подарочный набор будут выдаваться семьям, в которых ребенок родится с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года. Потратить средства можно будет через государственную информационную систему электронных сертификатов. Все товары, приобретаемые по сертификату, должны быть произведены в Нижегородской области или выпущены под зарегистрированным в регионе брендом.

Кроме того, в области запускается масштабная программа психологической поддержки женщин, находящихся перед важными решениями в сфере репродуктивного здоровья в рамках "демографического меню". Существенно увеличено количество квот на проведение ЭКО за счет регионального бюджета. В ближайшие годы в регионе появятся современные центры репродуктивного здоровья для мужчин, женщин и подростков. Также планируется открытие первой в Нижегородской области государственной клиники ЭКО.

Вместе с тем, в регионе продолжает действовать социальная программа "Демографический спецназ", направленная на снижение числа абортов и оказание поддержки женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также открылся новый пункт проката предметов первой необходимости для семей с новорожденными в Автозаводском районе.

Принятые меры реализуются в рамках инициативы "Пятилетие семьи" нацпроекта "Семья", утвержденного указом президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что калькулятор мер социальной поддержки запустили в Нижегородской области для семей с детьми, чтобы подобрать подходящие меры помощи в зависимости от ситуации пользователя.

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Теги:
демография Нацпроект Семья
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