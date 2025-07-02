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Общество

Законопроект о возвращении 50% скидки при быстрой оплате штрафов внесён в ГД

03 июля 2025 09:36  [43] Общество
Законопроект о возвращении 50% скидки при быстрой оплате штрафов внесён в ГД

В Государственную Думу РФ поступил законопроект, направленный на восстановление 50-процентной скидки при досрочной оплате административных штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил телеканал "360".

По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, законопроект предлагает вернуть прежнюю систему, при которой водители могли оплатить штраф со скидкой 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

Парламентарий отметил, что эта практика существовала в России на протяжении многих лет и способствовала повышению эффективности взыскания штрафов. Кроме того, она снижала административную и судебную нагрузку на должностных лиц, поскольку водители чаще всего предпочитали уплатить мелкие штрафы со скидкой и реже обжаловали решения.

Напомним, что с 1 января 2025 года значительно повышены штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения. В рамках данного нововведения предусмотрено увеличение срока действия льготы по штрафу - с 20 до 30 дней, - а вот скидку за своевременную оплату уменьшили с 50% до 25%.

Нилов выразил обеспокоенность этим изменением, считая его давлением на автомобилистов. Он подчеркнул необходимость возврата к прежней системе, которая была более справедливой и удобной для водителей.

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Теги:
Госдума ПДД Штраф
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