48 дел за незаконный вылов рыбы завели в Нижегородской области

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В Нижегородской области завершена масштабная операция "Нерест", направленная на охрану водных биоресурсов в период их размножения. С апреля по июнь сотрудники полиции совместно с представителями минэкологии и Рыбоохраны провели серию рейдов, в ходе которых было зафиксировано 217 случаев браконьерства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По итогам проведённых мероприятий правоохранительными органами возбуждено 48 уголовных дел по статье 256 УК РФ — за незаконный вылов водных биологических ресурсов.
В общей сложности во время операции было изъято 675 экземпляров рыбы различных пород, добытых с нарушением закона. Также изъято 199 единиц запрещённых орудий лова и 25 плавательных транспортных средств.
За этот период проверено более 120 тысяч транспортных средств. Сотрудники полиции составили 178 административных протоколов. Из них 79 — за нарушение правил охоты и рыболовства (статья 8.37 КоАП РФ), а 99 — за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 14.1 КоАП РФ).
Полиция напоминает: нарушение законодательства в сфере рыболовства может повлечь за собой не только административные штрафы, но и уголовную ответственность, включая лишение свободы.
Ранее сообщалось, что в период нереста из нижегородских водоемов изъяли 216 браконьерских сетей.
Напомним также, что нерестовые ограничения в Нижегородской области сейчас сняты.
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