Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан России Общество

Список Европейских стран, не признающих пятилетние небиометрические загранпаспорта граждан России, пополнили Литва и Латвия. Об этом предупредили в консульском департаменте МИД РФ, информирует телеканал "360".

Ранее такое решение приняли власти Дании, Франции, Исландии, Чехии и Эстонии.

В ведомстве напомнили о необходимости вовремя оформлять документы для поездок за рубеж.

Стоит отметить, что с 2022 года в государствах Европейского союза не признаются заграничные паспорта, выданные в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Эта норма распространяется на заграничные паспорта жителей Крыма.