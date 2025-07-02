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Общество

Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан России

03 июля 2025 11:16  [122] Общество
Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан России

Список Европейских стран, не признающих пятилетние небиометрические загранпаспорта граждан России, пополнили Литва и Латвия. Об этом предупредили в консульском департаменте МИД РФ, информирует телеканал "360".

Ранее такое решение приняли власти Дании, Франции, Исландии, Чехии и Эстонии.

В ведомстве напомнили о необходимости вовремя оформлять документы для поездок за рубеж.

Стоит отметить, что с 2022 года в государствах Европейского союза не признаются заграничные паспорта, выданные в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Эта норма распространяется на заграничные паспорта жителей Крыма.

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Теги:
МИД Путешествия Туризм
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