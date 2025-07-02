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Происшествия

Озвучены итоги расследования крушения самолета в Кстовском округе

03 июля 2025 14:56  [247] Происшествия
Озвучены итоги расследования крушения самолета в Кстовском округе

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование крушения легкомоторного самолета Cetus 704 RA-2296G, разбившегося в Кстовском округе Нижегородской области 20 февраля. Отчет опубликован на сайте МАК.

Напомним, инцидент произошел на аэродроме Восточный. Самолет совершил жесткую посадку, после чего загорелся. В результате погибли два человека.

Как выяснилось, самолет выполнял фигуры высшего пилотажа, которые были запрещены для этой модели. При этом за штурвалом находился не указанный в документах владелец, а 58-летний пилот с военным образованием, который не имел допуска к гражданским полётам. Сколько часов он налетал после службы, установить не удалось. С 2021 года он управлял самолетом Cetus.

В тот день пилот не выходил на связь с диспетчером. Самолет взлетел в 7:12 и сразу начал выполнять фигуры высшего пилотажа — "бочка", "переворот", "петля Нестерова". Через пять минут при выполнении одного из них самолет ударился о землю на скорости около 270 км/ч.

По инструкции, самолету разрешено выполнять только простые фигуры: виражи с креном до 60 градусов, пикирование, спирали и горки с углом не более 30 градусов. Все остальное, включая штопор и элементы высшего пилотажа, запрещено.

Самолет был технически исправен, система управления и двигатель работали нормально. Пилот и пассажир были пристегнуты, признаков опьянения не обнаружено. Причиной трагедии стало выполнение опасного маневра с креном около 180 градусов, после чего самолет перешёл в крутое пикирование и не успел выйти на безопасную траекторию. После столкновения с землей воздушное судно охватил пожар.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-34 разбился в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного вылета. 

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Теги:
Кстовский муниципалитет Самолеты ЧП
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