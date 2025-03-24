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Аэродром "Кстово-Восточный" возобновил работу после крушения самолета, в результате которого погибли пилот и пассажир.
Сообщалось, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Свое расследование проводит и МАК.
Озвучивались версии, что судном управлял военный пенсионер, а также, что владелец самолета не давал разрешения на вылет. Все версии проверяет следствие.
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