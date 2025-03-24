Аэродром "Кстово-Восточный" возобновил работу после крушения самолета Общество

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Аэродром "Кстово-Восточный" возобновил работу после крушения самолета, в результате которого погибли пилот и пассажир.

Сообщалось, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Свое расследование проводит и МАК.

Озвучивались версии, что судном управлял военный пенсионер, а также, что владелец самолета не давал разрешения на вылет. Все версии проверяет следствие.