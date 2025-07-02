Проект распределительного центра "Пятерочки" в Дзержинске прошел экспертизу Экономика

Фото: Александр Воложанин

Проект будущего распределительного центра торговой сети "Пятерочка", который планируется построить в Дзержинске Нижегородской области, прошел государственную экспертизу. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений проектной документации.

О планах по возведению складского комплекса в Дзержинске ритейлер X5 Group объявил еще в 2022 году. Общая площадь объекта составит порядка 45 тысяч квадратных метров.

Распределительный центр разместится на Нижегородском шоссе.

Застройщиком проекта выступает местная компания ООО "Альянс-НН". Разработкой проектной документации занимались специалисты из Татарстана.

Ранее сообщалось, что экспертизу прошел логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде.