Проект распределительного центра "Пятерочки" в Дзержинске прошел экспертизу

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Проект будущего распределительного центра торговой сети "Пятерочка", который планируется построить в Дзержинске Нижегородской области, прошел государственную экспертизу. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений проектной документации.
О планах по возведению складского комплекса в Дзержинске ритейлер X5 Group объявил еще в 2022 году. Общая площадь объекта составит порядка 45 тысяч квадратных метров.
Распределительный центр разместится на Нижегородском шоссе.
Застройщиком проекта выступает местная компания ООО "Альянс-НН". Разработкой проектной документации занимались специалисты из Татарстана.
Ранее сообщалось, что экспертизу прошел логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде.
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