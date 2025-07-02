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Экономика

Проект распределительного центра "Пятерочки" в Дзержинске прошел экспертизу

03 июля 2025 16:20  [120] Экономика
Проект распределительного центра Пятерочки в Дзержинске прошел экспертизу

Фото: Александр Воложанин

Проект будущего распределительного центра торговой сети "Пятерочка", который планируется построить в Дзержинске Нижегородской области, прошел государственную экспертизу. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений проектной документации.

О планах по возведению складского комплекса в Дзержинске ритейлер X5 Group объявил еще в 2022 году. Общая площадь объекта составит порядка 45 тысяч квадратных метров.

Распределительный центр разместится на Нижегородском шоссе.

Застройщиком проекта выступает местная компания ООО "Альянс-НН". Разработкой проектной документации занимались специалисты из Татарстана.

Ранее сообщалось, что экспертизу прошел логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Торговля экспертиза
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