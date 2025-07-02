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Экономика

Индустриальный парк может появиться на территории бывшего завода в Дзержинске

03 июля 2025 14:14  [60] Экономика
Индустриальный парк может появиться на территории бывшего завода в Дзержинске

Фото: Кирилл Мартынов

На месте бывшего завода "Дзержинское оргстекло" планируют создать индустриальный парк. Проект реализует конкурсный управляющий предприятия Андрей Мисливец, который учредил для этого управляющую компанию ООО УК "Химпарк Восточный".

Как пояснил Мисливец изданию "Коммерсантъ-Приволжье", сейчас ведется активная подготовка к подаче заявки в Минпромторг России для получения статуса индустриального парка. Это позволит резидентам претендовать на налоговые льготы, а управляющей компании рассчитывать на субсидии для восстановления и модернизации инженерной инфраструктуры.

"Для нас это очень актуально, учитывая состояние коммуникаций на промплощадке. Мы сейчас активно изучаем эти вопросы. Для формирования заявки и пакета документов и была создана управляющая компания", — отметил Мисливец.

Процедура банкротства предприятия длится уже десять лет. За это время на территории завода появилось множество новых арендаторов. Кроме того, свыше 20 гектаров земли приобрела группа "Аурат", которая намерена построить завод по выпуску коагулянтов и флокулянтов для водоочистки. 

Существует вероятность, что дело о банкротстве "Дзержинского оргстекла" завершится в 2025 году. Арбитражный суд Нижегородской области указал, что рассмотрит вопрос при поступлении соответствующего ходатайства от конкурсного управляющего.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2025 года промышленные предприятия Нижегородской области увеличили объем отгруженной продукции на 6,7%.

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Теги:
Дзержинск Завод Промышленность
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