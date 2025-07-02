Сосновки да Малиновки: почему в Нижегородской области десятки одноименных деревень Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В середине июня Кстовский округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование: его объединили с Нижним Новгородом. Это очередной этап масштабной административной реформы, в ходе которой в Нижегородской области упраздняются муниципальные районы и формируются укрупненные городские и муниципальные округа.

Однако вместе с укрупнением территорий обострилась и давняя проблема — в одном округе все чаще оказываются деревни с одинаковыми названиями. Система адресации не справляется, а жители сталкиваются с бюрократическими трудностями. Почему в регионе десятки одноименных населенных пунктов и как это мешает людям — в материале НИА "Нижний Новгород".

Каждый восьмой имеет тезку

На 1 января 2025 года в Реестре административно-территориальных образований, городских и сельских населенных пунктов Нижегородской области насчитывался 4 841 населенный пункт. При этом практически каждый восьмой имеет как минимум одну тезку в регионе. Больше всего в области Сосновок. Изучив документ, редакция НИА “Нижний Новгород” насчитала 15 поселений с таким названием. Еще в документе трижды встречается название Сосновское и два Сосновых Бора.

На втором месте по количеству тезок — Александровки и Малиновки. Их по 14 штук. “Бронза” у Высоково — таких населенных пунктов 12.

По десять раз в области встречаются названия Гари, Каменка, Осиновка и Стрелка. А Безводное, Березовка, Елховка, Зименки, Крутец, Николаевка, Никольское и Осинки упоминаются по 9 раз.

Система дала сбой

На первый взгляд в этом нет ничего плохого. Закон допускает существование “тезок”, если они расположены в разных административно-территориальных образованиях и не создают путаницы в хозяйственной или иной деятельности.

Но с этим как раз и возникли проблемы после преобразования муниципальных районов в Нижегородской области. Все входившие в их состав поселения были объединены, а новые структуры получили статус городских или муниципальных округов. В результате, по словам председателя комитета по вопросам госвласти, МСУ и регламенту Заксобрания Нижегородской области Владимира Пакова, только Городецком муниципальном округе насчитывается 33 населенных пункта с дублирующимися названиями, а в некоторых случаях одно и то же название встречается трижды. И возникают проблемы при их внесении в адресный реестр.

Дело в том, что ранее в адресной системе различие между такими населенными пунктами обеспечивалось за счет указания сельсовета, к которому они относились. Сельсовет выступал в качестве административной единицы, позволяя точно идентифицировать каждое поселение, даже если названия совпадали.

Однако в настоящее время используется программа Единой адресной системы (ЕАС), разработанная Федеральной налоговой службой. Она не предусматривает возможность учитывать сельсоветы и не допускает существование в пределах одного муниципального образования двух населенных пунктов одного типа с одинаковыми названиями — например, двух деревень Сосновка.

А из-за невозможности корректно зарегистрировать адрес возникают проблемы с оформлением прописки, получением документов, подключением инженерных коммуникаций, в частности газа, и другими юридически значимыми действиями.

Депутаты просят Москву

В конце января депутаты Заксобрания Нижегородской области обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в федеральные правовые акты, что позволит сохранить названия одноименным населенным пунктам, которые находятся на территории одного муниципального образования.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул тогда, что необходимо освободить жителей населенных пунктов с одинаковыми названиями от постоянной путаницы и проблем с оформлением документов.

“Мы предлагаем разрешить дополнительно указывать в адресах конкретное административное образование, что позволит идентифицировать место. Благодаря этому сохранится историческая уникальность адресов, при этом такие изменения не потребуют от жителей каких-либо затрат, связанных с решением бюрократических вопросов”, - сказал он.

Трудности переименования

Почему же просто не привести все названия к уникальному виду?

Как правило, одинаковые названия встречаются в составе разных муниципальных и административно-территориальных образований. Это результат исторического развития, когда названия закреплялись за деревнями и селами в зависимости от природных условий, промыслов или фамилий первых поселенцев.

В государственно-правовом департаменте Нижегородской области пояснили, что переименование населенных пунктов — процесс сложный и строго регламентированный. Согласно статье 9 Федерального закона “О наименованиях географических объектов”, с инициативой о смене названия могут выступать органы власти всех уровней, юридические лица, общественные объединения и даже граждане.

Есть несколько предусмотренных законодательством причин:

в пределах одного административного образования несколько однотипных объектов имеют одинаковое название, что мешает хозяйственной или другой деятельности;

объект обозначен аббревиатурой, номером или выражением, которое не является настоящим географическим названием;

название объекта нарушает правила орфографии на русском или других языках народов России либо не соответствует традициям их употребления;

переименование возможно для возвращения объекту исторически известного названия.

При этом необходимо не только собрать пакет документов, но и провести информирование жителей, а также узнать их мнение. Затем предложение будет рассмотрено Заксобранием региона.

Последний раз, по данным государственно-правового департамента, населенный пункт переименовывали в Нижегородской области почти 20 лет назад — в 2005 году. Тогда ЗСНО приняло постановление о переименовании нескольких деревень в Краснобаковском районе. Окончательное решение было утверждено постановлением правительства РФ в январе 2006 года.

На одного стало меньше

В конце апреля одним населенным пунктом на карте Нижегородской области стало меньше. Нижегородское Заксобрание одобрило законопроект об упразднении поселка Школьный Пуреховского сельсовета в Чкаловске.

Он стоит пустым уже 20 лет, после того как в 2005 году его покинул последний житель. Местные власти не видят перспектив его восстановления, поэтому принято решение о его ликвидации.

Каждый шестой без людей

Во время переписи 2020 года в регионе насчитали 834 поселения без жителей - это каждый шестой населенный пункт. С тех пор их число не изменилось.

Как пояснили в государственно-правовом департаменте Нижегородской области, основанием для исключения населенного пункта из Реестра административно-территориальных образований, городских и сельских населенных пунктов Нижегородской области является региональный закон об упразднении. Ликвидации подлежат те населенные пункты, где в течение минимум десяти лет никто не живет.

Для подтверждения факта прекращения существования населенного пункта создается специальная комиссия. Она формируется решением представительного органа муниципалитета и проводит обследование территории. В результате составляется акт, в котором фиксируется отсутствие жителей, оценивается состояние имущества и делается вывод о невозможности восстановления населенного пункта.

В департаменте подчеркнули, что инициатива об упразднении должна исходить от органов местного самоуправления, поскольку именно они располагают актуальной информацией о поселениях, где давно никто не проживает.

До поселка Школьного предложений об упразднении от муниципалитетов в органы госвласти региона не поступало.