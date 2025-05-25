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Политика

Правительство упразднило Кстовский округ после объединения с Нижним Новгородом

16 июня 2025 14:49  [491] Политика
Правительство упразднило Кстовский округ после объединения с Нижним Новгородом

Кстовский округ официально исключён из перечня муниципальных образований Нижегородской области. Соответствующее постановление №402 опубликовано на региональном портале правовой информации.

Согласно документу, в области теперь насчитывается 44 муниципальных округа и шесть городских округов. Изменения стали следствием административной реформы, в рамках которой Кстовский округ объединили с Нижним Новгородом. Соответствующий закон о слиянии был одобрен Законодательным собранием региона в марте. С этого момента начался переходный период, рассчитанный до конца 2025 года.

В течение этого времени в объединённом городском округе предстоит сформировать единые органы МСУ и единый бюджет.

До завершения реформы действующие администрации Кстовского округа и Нижнего Новгорода сохранят свои полномочия и продолжат работу в прежнем формате.

Ранее сообщалось, что Кстовский район включили в Нижегородский округ для выборов в Госдуму.

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Теги:
Кстово МСУ Правительство Нижегородской области
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