Правительство упразднило Кстовский округ после объединения с Нижним Новгородом Политика

Кстовский округ официально исключён из перечня муниципальных образований Нижегородской области. Соответствующее постановление №402 опубликовано на региональном портале правовой информации.

Согласно документу, в области теперь насчитывается 44 муниципальных округа и шесть городских округов. Изменения стали следствием административной реформы, в рамках которой Кстовский округ объединили с Нижним Новгородом. Соответствующий закон о слиянии был одобрен Законодательным собранием региона в марте. С этого момента начался переходный период, рассчитанный до конца 2025 года.

В течение этого времени в объединённом городском округе предстоит сформировать единые органы МСУ и единый бюджет.

До завершения реформы действующие администрации Кстовского округа и Нижнего Новгорода сохранят свои полномочия и продолжат работу в прежнем формате.

Ранее сообщалось, что Кстовский район включили в Нижегородский округ для выборов в Госдуму.