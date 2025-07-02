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Афиша

Фестиваль "Музыка балконов" выходит за пределы Нижегородской области

03 июля 2025 19:16  [77] Афиша
Фестиваль Музыка балконов выходит за пределы Нижегородской области

Фото: минкульт Нижегородской области

Третий фестиваль "Музыка балконов" (0+) пройдет в Нижнем Новгороде с 5 июля по 14 сентября, сообщили в региональном минкульте. Организатором выступает Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина.

В этом году проект значительно расширяет географию: концерты состоятся не только в Нижнем Новгороде и других городах региона, но и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В рамках фестиваля выступления пройдут на одиннадцати площадках. В Нижегородской области концерты примут Павлово, Арзамас, Чкаловск, Бор, Городец и Большое Болдино. Зрителей ждут русские народные песни в современной аранжировке, классические романсы и оперные арии.

В августе фестиваль впервые доберется до Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Там концерты пройдут на балконах музейных зданий: Всероссийского музея Пушкина, музея-заповедника "Петергоф" в Ораниенбауме и музея-заповедника "Царское Село".

"Мы очень рады, что дружба, возникшая во время реализации совместных выставочных проектов, открыла нам возможности и для подобного сотрудничества", — отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Скоро ознакомиться с программой фестиваля можно будет на сайте музыкабалконов.рф и в официальной группе проекта во "ВКонтакте".

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Теги:
Гастроли Музыка
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