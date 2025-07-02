Ежемесячное пособие и ряд льгот для матерей-героинь введут в России c 2026 года Общество

С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые меры поддержки для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно правительственному законопроекту, таким матерям будут предоставлены льготы: внеочередное медицинское обслуживание, полное освобождение от оплаты услуг ЖКХ, бесплатное предоставление земельных участков в собственность и приоритет в обеспечении строительными материалами.

Также предусмотрены меры по содействию трудоустройству и возможность бесплатного профессионального обучения.

Женщины, удостоенные звания "мать-героиня", будут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере 36,5 тысячи рублей наряду с пенсией. В случае отказа от льгот им будет назначена ежемесячная выплата свыше 72 тысяч рублей.

Пенсионерки смогут получить выплаты за 2025 год в первой половине 2026 года. Все выплаты будут ежегодно индексироваться.

Кроме того, изменения затронут пенсионное законодательство: с 2025 года весь период ухода за каждым ребёнком будет включаться в страховой стаж без действующего ранее ограничения в шесть лет.

Напомним, в Нижегородской области с этого года установлена ежемесячная выплата в размере 20 тысяч рублей для матерей-героинь, достигших пенсионного возраста.