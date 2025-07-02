Металлообрабатывающее производство полного цикла запущено на ТОР "Володарск" Экономика

Фото: Андрей Большаков

ООО «АйронТех» открыло на территории опережающего развития «Володарск» в Нижегородской области металлообрабатывающее производство полного цикла.

На реализацию проекта было направлено 170 млн рублей, планируется создать более 40 рабочих мест.

«Запущен еще один современный производственный комплекс на ТОР «Володарск». На заводе ведется механическая обработка металла, организованы участки лазерной резки, гибки, сварки, порошковой окраски и сборки. В целом же в реализацию проектов на данной территории опережающего развития привлечено более четырех миллиардов рублей – это в два раза больше, чем мы планировали на этапе создания ТОР. Создано более 450 рабочих мест», – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Одним из основных заказчиков предприятия выступает компания «ЭкоПоинт», для которой серийно выпускаются программно-аппаратные комплексы для автоматизированного сбора вторичных ресурсов у граждан за вознаграждение (фандоматы). Мощности завода позволяют выпускать до 1200 фандоматов в год и могут быть увеличены.

Проект находится на сопровождении Корпорации развития Нижегородской области.

«Наши специалисты проконсультировали компанию по доступным мерам поддержки, помогли подобрать земельный участок и содействовали при подключении к инженерным сетям. Реализация данного проекта позволяет повысить объемы переработки отходов за счет производства оборудования по автоматическому приему вторичных ресурсов», – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, что Нижегородская область в 2025 году подтвердила статус одного из регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ.

С 2025 года «Повышение инвестиционной активности» – это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Задача федерального проекта – сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса были понятными, риски распределялись между государством и инвесторами, предоставлять системные меры поддержки для увеличения доли инвестиций в ВРП.