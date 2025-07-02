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Общество

Андрей Гнеушев: "Стать наставником героя — это не просто делиться опытом и давать советы"

04 июля 2025 13:41  [104] Общество
Андрей Гнеушев: Стать наставником героя — это не просто делиться опытом и давать советы

Фото: Роман Захваткин

Утвержден список участников программы "Герои. Нижегородская область". Это произошло на заседании общественного совета под руководством заместителя губернатора региона Андрея Гнеушева, которое состоялось 3 июля.

По словам замглавы региона, наставники, которые будут сопровождать участников, должны осознавать всю серьезность своей роли.

"Стать наставником героя – значит, не просто встречаться с наставляемым, не просто помогать ему советами и передавать накопленный опыт. Необходимо быть вовлеченным, участвовать в судьбе своих подопечных, постоянно коммуницировать с органами власти. Это непростая и очень ответственная задача, именно поэтому в программе установлено ограничение – не более двух участников на одного наставника. Бойцам, прошедшим отбор, желаю успешно пройти все этапы обучения и в будущем реализовать полученные знания и навыки на государственной и муниципальной службе", — подчеркнул Андрей Гнеушев.

И.о. министра кадровой политики Елена Амосова отметила, что программа играет ключевую роль в возвращении бойцов к мирной жизни и их профессиональной реализации.

"Участники уже доказали свою преданность родине не только словом, но и делом. Это надежные люди, которые умеют брать на себя ответственность. Верю, что благодаря этой масштабной программе они смогут быстро адаптироваться к гражданской жизни и, возможно, найти свое призвание в служении людям – на государственной и муниципальной службе", — сказала она.

В образовательной части проекта центральную роль играет Президентская академия. Как рассказала руководитель нижегородского филиала РАНХиГС Екатерина Лебедева, участники пройдут годовую профессиональную переподготовку по направлению "Государственное и муниципальное управление".

Для тех, кто не прошел отбор, предусмотрена возможность бесплатного обучения по 11 направлениям в рамках нацпроекта "Кадры". Некоторые из программ разработаны совместно с ИТ-кампусом "Неймарк".

"Программа играет важную роль в укреплении кадрового потенциала Нижегородской области, обеспечивая новым лидерам возможность внести свой вклад в будущее региона", — добавила Лебедева.

Ректор КУПНО Роман Марков подчеркнул, что участники смогут применить знания на практике.

"Совместно с Президентской академией эксперты КУПНО разработали программу для основного этапа так, чтобы участники смогли не только получить углубленные знания, но и попробовать свои силы непосредственно в органах исполнительной власти и МСУ под руководством опытных наставников. Желаю бойцам идти вперед, верить в себя и добиться успехов в выбранном направлении", — отметил Марков.

Напомним, программа "Герои. Нижегородская область" была официально представлена губернатором Глебом Никитиным 2 апреля ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову. Она направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления.

Соглашение о реализации программы было подписано в марте между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО.

Регистрация на участие завершилась 31 марта. Всего поступило 1 613 заявок. Из них 60% подали бойцы, находившиеся в зоне СВО, остальные — завершившие службу в Вооруженных силах РФ.

Следующим этапом отбора стало онлайн-тестирование на платформе АНО "Россия — страна возможностей". Лучшие 239 кандидатов прошли в следующий раунд — онлайн-собеседования.

По итогам всех этапов были отобраны 60 участников основной программы. Еще 30 человек, находящихся сейчас в зоне СВО, войдут в следующий поток после возвращения в регион.

"Впереди у прошедших отбор участников — четыре образовательных модуля и двухлетняя программа. Она включает тесную работу с наставником и подготовку к трудоустройству в органах власти и на предприятиях. Уверен, у наших героев все получится", — заявил губернатор Глеб Никитин.

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Теги:
"Герои. Нижегородская область" Андрей Гнеушев СВО
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