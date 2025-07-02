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Общество

Участниками программы "Герои. Нижегородская область" стали 60 бойцов СВО

04 июля 2025 13:21  [138] Общество
Участниками программы Герои. Нижегородская область стали 60 бойцов СВО

Фото: Александр Воложанин

Шестьдесят человек стали участниками программы "Герои. Нижегородская область". Все они успешно прошли отбор и в ближайшее время начнут обучение, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Еще 30 человек, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, включены в резерв. После возвращения в регион они смогут присоединиться к следующему потоку программы.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, проект даст возможность ветеранам и участникам СВО внести свой вклад в развитие региона.

"Впереди у прошедших отбор участников – четыре образовательных модуля и двухлетняя программа, которая предполагает тесную работу с наставником и подготовку к трудоустройству в системе региональных органов исполнительной власти и МСУ, на предприятиях. Уверен, у наших героев все получится!" – заявил глава региона.

На финальных этапах отбора для претендентов провели ряд мероприятий. Участники СВО вместе с семьями поддержали футбольный клуб "Пари НН" в заключительном матче сезона, приняли участие в командной игре "Олимпик", а также проявили себя в турнире по традиционной русской игре "кила" на стадионе "Радий".

Кроме того, они помогли в восстановлении храма Вознесения Господня в селе Большое Терюшево Дальнеконстантиновского района, присоединились к федеральной акции "Свеча памяти" и городским мероприятиям ко Дню России.

Добавим, что список участников был утвержден 3 июля на заседании общественного совета под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева.

Напомним, о запуске программы "Герои. Нижегородская область" глава региона объявил 31 января 2025 года. Регистрацию на участие в программе прошли более 1,6 тысячи человек. 

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Теги:
"Герои. Нижегородская область" Глеб Никитин СВО
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