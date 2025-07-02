Ливни с грозами и град обрушатся на Нижегородскую область Общество

Специалисты филиала "Нижновэнерго" принимают усиленные меры в преддверии ухудшения погодных условий, прогнозируемых в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно данным Гидрометцентра, 4 июля в отдельных районах Нижегородской области ожидаются сильные дожди, грозы, выпадение града и порывы ветра до 17 м/с.

Для оперативного устранения возможных последствий стихии подготовлены 269 мобильных бригад. В их составе — 1004 специалиста и 409 единиц специализированной техники.

Особое внимание уделено обеспечению бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов и ключевой инфраструктуры. В случае аварийных отключений предусмотрено использование 234 резервных источников питания общей мощностью около 7,6 МВт.

В филиале действует оперативный штаб. Организовано постоянное взаимодействие с территориальными структурами МЧС, органами власти и муниципалитетами. Также осуществляется круглосуточный мониторинг погодной ситуации.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании.