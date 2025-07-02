Новая магнитная буря идет в Нижний Новгород Общество

Магнитная буря омрачит выходные жителей Нижнего Новгорода, сообщает портал my-calend.ru.

Нестабильная магнитная обстановка ожидается в грядущее воскресенье, 6 июля. Колебания затронут и начало рабочей недели.

Так, 6 июля прогнозируется буря средней интенсивности — четыре балла. Нестабильность магнитного поля может ощущаться на протяжении всего дня.

Такая же интенсивность колебаний сохранится и в понедельник, 7 июля. Ситуация начнет стабилизироваться только к ночи. Однако слабые возмущения ожидаются также 8 и 9 июля.

Специалисты напоминают, что в период магнитных бурь метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, слабость, снижение концентрации и сонливость. Рекомендуется в это время избегать стресса, отказаться от алкоголя, больше отдыхать.

Также в период магнитных бурь медики советуют проводить больше времени на свежем воздухе, однако вряд ли нижегородцам получится следовать этим рекомендациям в грядущие выходные, так как в столицу Приволжья возвращаются дожди.