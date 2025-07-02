С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 июля 2025 14:46  [2] Новая магнитная буря идет в Нижний Новгород
04 июля 2025 14:29  [58] Нижегородка в декрете выиграла более 750 000 рублей в онлайн-лотерее
04 июля 2025 14:26  [60] От канатки до "Слезы Марадоны": туристическая перезагрузка Нижнего Новгорода глазами экспертов
04 июля 2025 14:14  [86] Вакцину "Пентаксим" завезли в нижегородские больницы
04 июля 2025 13:58  [107] Дожди вернутся в Нижний Новгород в выходные
04 июля 2025 13:41  [101] Андрей Гнеушев: "Стать наставником героя — это не просто делиться опытом и давать советы"
04 июля 2025 13:21  [135] Участниками программы "Герои. Нижегородская область" стали 60 бойцов СВО
04 июля 2025 13:00  [157] Генподрядчик взыскал почти 106 млн рублей по благоустройству "Швейцарии"
04 июля 2025 12:29  [273] Нижегородская "Молочная кухня" начала торговать пельменями и сырниками
04 июля 2025 12:01  [137] Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах
Общество

Новая магнитная буря идет в Нижний Новгород

04 июля 2025 14:46  [2] Общество
Новая магнитная буря идет в Нижний Новгород

Магнитная буря омрачит выходные жителей Нижнего Новгорода, сообщает портал my-calend.ru. 

Нестабильная магнитная обстановка ожидается в грядущее воскресенье, 6 июля. Колебания затронут и начало рабочей недели.

Так, 6 июля прогнозируется буря средней интенсивности — четыре балла. Нестабильность магнитного поля может ощущаться на протяжении всего дня.

Такая же интенсивность колебаний сохранится и в понедельник, 7 июля. Ситуация начнет стабилизироваться только к ночи. Однако слабые возмущения ожидаются также 8 и 9 июля.

Специалисты напоминают, что в период магнитных бурь метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, слабость, снижение концентрации и сонливость. Рекомендуется в это время избегать стресса, отказаться от алкоголя, больше отдыхать.

Также в период магнитных бурь медики советуют проводить больше времени на свежем воздухе, однако вряд ли нижегородцам получится следовать этим рекомендациям в грядущие выходные, так как в столицу Приволжья возвращаются дожди.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Здоровье Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
01 июля 2025 12:00  [603] Синоптик Мокеева рассказала нижегородцам о погоде в июле
01 июля 2025 09:00  [471] Тишковец прогнозирует прохладный июль в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных