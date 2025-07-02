Средства ПВО отразили атаку украинского БПЛА в Нижегородской области Происшествия

Украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью утром 5 июля, сообщили в Минобороны РФ.

По официальной информации, в общей сложности с 8:00 до 9:20 средствами ПВО уничтожены шесть вражеских БПЛА самолетного типа. В частности, два дрона сбили в Московской области и по одному - над Рязанской, Смоленской и Курской областями.

Отметим, что в нижегородском аэропорту со вчерашнего вечера продолжает действовать план "Ковер". Задержаны более 10 авиарейсов с вылетом из приволжской столицы.