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Общество

Деревня в Нижегородской области осталась без газа из-за удара молнии

05 июля 2025 11:08  [119] Общество
Деревня в Нижегородской области осталась без газа из-за удара молнии

Вечером 4 июля в деревне Кужадон Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области грозовой разряд повредил газорегуляторный пункт, что привело к его разгерметизации. 

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате происшествия временно прекращена подача газа в населённый пункт, в котором проживают около 70 человек.

На месте работают специалисты, ведутся восстановительные работы.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, непогода обрушилась на регион накануне вечером. В связи с грозами и ливнем энергетики перешли на усиленный режим работы. 

В Нижнем Новгороде сильный ветер сорвал крышу у кафе на Удмуртской улице. Обломки упали на проезжающие мимо автомобили. Проезд был какое-то время заблокирован. 

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Теги:
Дальнеконстантиновский район Дождь Электроэнергия
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