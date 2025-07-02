Деревня в Нижегородской области осталась без газа из-за удара молнии

Вечером 4 июля в деревне Кужадон Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области грозовой разряд повредил газорегуляторный пункт, что привело к его разгерметизации.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате происшествия временно прекращена подача газа в населённый пункт, в котором проживают около 70 человек.
На месте работают специалисты, ведутся восстановительные работы.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, непогода обрушилась на регион накануне вечером. В связи с грозами и ливнем энергетики перешли на усиленный режим работы.
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