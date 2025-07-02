Деревня в Нижегородской области осталась без газа из-за удара молнии Общество

Вечером 4 июля в деревне Кужадон Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области грозовой разряд повредил газорегуляторный пункт, что привело к его разгерметизации.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате происшествия временно прекращена подача газа в населённый пункт, в котором проживают около 70 человек.

На месте работают специалисты, ведутся восстановительные работы.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, непогода обрушилась на регион накануне вечером. В связи с грозами и ливнем энергетики перешли на усиленный режим работы.

В Нижнем Новгороде сильный ветер сорвал крышу у кафе на Удмуртской улице. Обломки упали на проезжающие мимо автомобили. Проезд был какое-то время заблокирован.