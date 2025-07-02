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Происшествия

Крышу сорвало у кафе на улице Удмуртской в Нижнем Новгороде

04 июля 2025 18:12  [75] Происшествия
Крышу сорвало у кафе на улице Удмуртской в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Крышу снесло с кафе "Князь" на улице Удмуртской в Нижнем Новгороде. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

Обломки упали на проезжую часть, попутно завалив несколько машин. Образовалась пробка в обе стороны.

О пострадавших пока информации нет.

Как сообщили в мэрии, на место выехали сотрудники администрации Ленинского района, а также аварийно-спасательный отряд МКУ "ГОЧС Нижнего Новгорода".

Сорванная крыша стала последствием непогоды, которая обрушилась на столицу Приволжья.

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Теги:
Ленинский район Непогода ЧП
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