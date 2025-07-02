Крышу сорвало у кафе на улице Удмуртской в Нижнем Новгороде

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Крышу снесло с кафе "Князь" на улице Удмуртской в Нижнем Новгороде. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.
Обломки упали на проезжую часть, попутно завалив несколько машин. Образовалась пробка в обе стороны.
О пострадавших пока информации нет.
Как сообщили в мэрии, на место выехали сотрудники администрации Ленинского района, а также аварийно-спасательный отряд МКУ "ГОЧС Нижнего Новгорода".
Сорванная крыша стала последствием непогоды, которая обрушилась на столицу Приволжья.
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