Новые ограничения вводятся на улице Новой в Нижнем Новгороде с 7 июля Общество

Новый этап работ на теплосетях стартует на улице Новой в Нижнем Новгороде с 7 июля. Как сообщили в городской администрации, до 10 августа будет закрыт участок от дома №38 по улице Белинского до дома №8 по улице Новой.

Для объезда можно воспользоваться прилегающими улицами.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями схемы движения, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Сообщалось, что движение на Октябрьской в Нижнем Новгороде сделают односторонним.