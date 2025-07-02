Новые ограничения вводятся на улице Новой в Нижнем Новгороде с 7 июля

Новый этап работ на теплосетях стартует на улице Новой в Нижнем Новгороде с 7 июля. Как сообщили в городской администрации, до 10 августа будет закрыт участок от дома №38 по улице Белинского до дома №8 по улице Новой.
Для объезда можно воспользоваться прилегающими улицами.
Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями схемы движения, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.
Сообщалось, что движение на Октябрьской в Нижнем Новгороде сделают односторонним.
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