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Общество

На улице Новой в Нижнем Новгороде ограничат движение из-за ремонта теплосетей

07 июня 2025 12:37  [43] Общество
На улице Новой в Нижнем Новгороде ограничат движение из-за ремонта теплосетей

Фото: администрация Нижнего Новгорода

На улице Новой в Нижнем Новгороде ограничат движение из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в администрации города. 

По ее данным, с 9 июня по 6 июля будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Новой в районе дома №63/1 по улице Студеной. Причиной перекрытия стали работы по ремонту теплосетей.

На время проведения работ автомобилистам предлагается использовать объездные маршруты по соседним улицам. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что почти на месяц закроют проезд на участке улицы Добролюбова от улицы Сергиевской до Зеленского съезда. 

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Теги:
Ремонтные работы Транспортные ограничения
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