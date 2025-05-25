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На улице Новой в Нижнем Новгороде ограничат движение из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в администрации города.
По ее данным, с 9 июня по 6 июля будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Новой в районе дома №63/1 по улице Студеной. Причиной перекрытия стали работы по ремонту теплосетей.
На время проведения работ автомобилистам предлагается использовать объездные маршруты по соседним улицам. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожными знаками.
Ранее сообщалось, что почти на месяц закроют проезд на участке улицы Добролюбова от улицы Сергиевской до Зеленского съезда.
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