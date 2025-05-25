На улице Новой в Нижнем Новгороде ограничат движение из-за ремонта теплосетей Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

На улице Новой в Нижнем Новгороде ограничат движение из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в администрации города.

По ее данным, с 9 июня по 6 июля будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Новой в районе дома №63/1 по улице Студеной. Причиной перекрытия стали работы по ремонту теплосетей.

На время проведения работ автомобилистам предлагается использовать объездные маршруты по соседним улицам. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что почти на месяц закроют проезд на участке улицы Добролюбова от улицы Сергиевской до Зеленского съезда.