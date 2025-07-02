Движение на Октябрьской в Нижнем Новгороде сделают односторонним Общество

Фото: Кира Мишина

Временные изменения в организации дорожного движения на улице Октябрьской вводятся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ООО "Экологические проекты".

На отрезке улицы от дома №9Б до набережной Лыковая Дамба будет действовать одностороннее движение. На данном участке с 7 июля стартуют работы по реконструкции трамвайных путей.

Транспорт сможет двигаться только в направлении Лыковой Дамбы. Обратное движение на этом участке будет временно недоступно.

Ограничения продлятся до 21 июля включительно.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на набережной Гребного канала 6 июля.