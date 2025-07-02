Движение на Октябрьской в Нижнем Новгороде сделают односторонним

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Временные изменения в организации дорожного движения на улице Октябрьской вводятся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ООО "Экологические проекты".
На отрезке улицы от дома №9Б до набережной Лыковая Дамба будет действовать одностороннее движение. На данном участке с 7 июля стартуют работы по реконструкции трамвайных путей.
Транспорт сможет двигаться только в направлении Лыковой Дамбы. Обратное движение на этом участке будет временно недоступно.
Ограничения продлятся до 21 июля включительно.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на набережной Гребного канала 6 июля.
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