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Общество

Пассажиропоток на нижегородской канатке вырос на треть после модернизации

02 июля 2025 17:29  [53] Общество
Пассажиропоток на нижегородской канатке вырос на треть после модернизации

Фото: Кира Мишина

Пассажиропоток на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, за май и июнь 2025 года вырос на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в АО "НКД".

В мае переправой через Волгу воспользовались более 265 тысяч человек, тогда как в мае 2024 года — почти 188 тысяч. В июне количество пассажиров превысило 277 тысячи против почти 223 тысяч годом ранее. Таким образом, рост составил 41,2% в мае и 24,59% в июне.

Увеличение числа поездок произошло без образования очередей. Этому способствовало увеличение в результате модернизации дороги количества кабинок. В итоге пропускная способность линии достигла 1 000 человек в час в одном направлении и до 15 тысяч пассажиров в сутки. Новый подвижной состав включает современные кабины с видеонаблюдением, кнопкой экстренной связи, ЖК-дисплеями, колонками и USB-разъемами. Некоторые кабины адаптированы для маломобильных пассажиров.

Время в пути между станциями составляет 12,5 минуты. Это делает канатную дорогу конкурентоспособной альтернативой наземному транспорту, особенно учитывая, что поездка через Борский мост может занять до 40 минут. Многие автомобилисты предпочитают оставлять машины на перехватывающей парковке на Бору и продолжать путь в Нижний Новгород по воздуху.

В компании также прогнозируют дальнейший рост популярности канатной дороги в летние месяцы. Это связано с наплывом туристов, для которых переправа остается одной из главных городских достопримечательностей.

Ранее сообщалось, что у нижегородцев появилась возможность оплачивать разовые поездки при помощи транспортной карты "Ситикард" прямо на турникетах.

Также стало известно, что площадку под строительство канатки через Оку начнут готовить в июле.

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Теги:
Канатная дорога Туризм
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