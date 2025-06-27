Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 июля 2025 15:56  [51] Штраф за неуведомление военкомата о смене места жительства повысят до 20 тысяч
02 июля 2025 15:47  [84] Минцифры упростит процедуру передачи данных о геолокации пропавшего человека
02 июля 2025 15:29  [108] Площадку под строительство канатки через Оку начнут готовить в июле
02 июля 2025 15:13  [119] ИТ-кампус "Неймарк" начал приемную кампанию по пяти программам
02 июля 2025 15:00  [159] Трехленточный эскалатор установят на станции метро "Площадь Свободы"
02 июля 2025 14:34  [111] За 4 месяца самозапрет на кредиты установили свыше 12 млн человек
02 июля 2025 14:14  [151] Образовательный хаб ИТ-кампуса "Неймарк" построят к 2028 году
02 июля 2025 14:01  [133] В июле "Поезда здоровья" посетят все районы Нижнего Новгорода и еще 16 муниципалитетов региона
02 июля 2025 13:23  [220] Нижегородцам не станут компенсировать отсутствие мобильного интернета
02 июля 2025 13:20  [182] Общежитие ИТ-кампуса "Неймарк" примет 1,3 тысячи студентов в сентябре
Общество

Площадку под строительство канатки через Оку начнут готовить в июле

02 июля 2025 15:29  [108] Общество
Площадку под строительство канатки через Оку начнут готовить в июле

Фото: "Урбантех"

Подготовка к возведению новой канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде стартует в июле. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе подрядной организации — группе компаний "Урбантех".

Уточняется, что строительные работы начнутся сразу после завершения подготовительного этапа.

Напомним, подготовка к строительству канатки началась в апреле 2024 года. Воздушная переправа соединит три ключевые точки города: станцию метро "Заречная", конец Заречного бульвара и район торгового центра "Океанис" на проспекте Гагарина. Протяженность линии составит 3,34 км, а время в пути займет около 15 минут.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках концессионного соглашения, заключенного между ГК "Урбантех" и правительством Нижегородской области.

В марте 2025 года проект канатной дороги одобрила госэкспертиза, а в мае региональный минстрой выдал концессионеру разрешение на строительство. 

Напомним, весной на нижегородской канатке через Волгу в два раза увеличилось количество кабинок в результате масштабной модернизации.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канатная дорога Строительство
Поделиться:
Новости по теме
20 июня 2025 13:00  [628] Разовый проезд на нижегородской канатке теперь можно оплатить "Ситикард"
16 мая 2025 19:30  [937] Мост через Оку в районе Заречного бульвара могут построить до 2030 года
28 апреля 2025 16:46  [943] Стало известно, что делали нижегородские кабинки на канатке на Эльбрусе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных