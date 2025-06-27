Площадку под строительство канатки через Оку начнут готовить в июле Общество

Фото: "Урбантех"

Подготовка к возведению новой канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде стартует в июле. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе подрядной организации — группе компаний "Урбантех".

Уточняется, что строительные работы начнутся сразу после завершения подготовительного этапа.

Напомним, подготовка к строительству канатки началась в апреле 2024 года. Воздушная переправа соединит три ключевые точки города: станцию метро "Заречная", конец Заречного бульвара и район торгового центра "Океанис" на проспекте Гагарина. Протяженность линии составит 3,34 км, а время в пути займет около 15 минут.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках концессионного соглашения, заключенного между ГК "Урбантех" и правительством Нижегородской области.

В марте 2025 года проект канатной дороги одобрила госэкспертиза, а в мае региональный минстрой выдал концессионеру разрешение на строительство.

Напомним, весной на нижегородской канатке через Волгу в два раза увеличилось количество кабинок в результате масштабной модернизации.