МЧС объявило о восстановлении газоснабжения в нижегородской деревне Общество

Газоснабжение в деревне Кужадон Дальнеконстантиновского округа восстановлено, сообщили в региональном управлении МЧС вечером 5 июля.

Напомним, что деревня, где проживает около 70 человек, накануне лишилась газа из-за повреждение молнией газорегуляторного пункта. На восстановление газоснабжение понадобились сутки.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с моментом падения крыши кафе в Нижнем Новгороде. Ее сорвало из-за непогоды 4 июля.