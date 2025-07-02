МЧС объявило о восстановлении газоснабжения в нижегородской деревне

Газоснабжение в деревне Кужадон Дальнеконстантиновского округа восстановлено, сообщили в региональном управлении МЧС вечером 5 июля.
Напомним, что деревня, где проживает около 70 человек, накануне лишилась газа из-за повреждение молнией газорегуляторного пункта. На восстановление газоснабжение понадобились сутки.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с моментом падения крыши кафе в Нижнем Новгороде. Ее сорвало из-за непогоды 4 июля.
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