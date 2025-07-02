Момент падения крыши с кафе на дорогу в Нижнем Новгороде попал на видео

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Момент срыва крыши с кафе на Удмуртской улицы в Нижнем Новгороде попал на видео. Кадры опубликовал паблик "Нижний Новгород без цензуры" во "ВКонтакте".
Причиной происшествия стала буря, накрывшая город вечером в пятницу, 4 июля. Порывистый ветер с дождем сорвал кровлю здания, и та рухнула на проезжую часть.
В мэрии сказали, что на место оперативно прибыли сотрудники Ленинской районной администрации, специалисты аварийно-спасательной службы и представители компании "Инженерные сети".
Пострадавших в результате происшествия нет. Однако часть автомобилей оказалась под обломками конструкции. По неофициальным данным, повреждения получили восемь машин.
Сообщалось также, что нижегородская деревня осталась без газа из-за удара молнии.
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