Момент падения крыши с кафе на дорогу в Нижнем Новгороде попал на видео Общество

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"/ ВКонтакте

Момент срыва крыши с кафе на Удмуртской улицы в Нижнем Новгороде попал на видео. Кадры опубликовал паблик "Нижний Новгород без цензуры" во "ВКонтакте".

Причиной происшествия стала буря, накрывшая город вечером в пятницу, 4 июля. Порывистый ветер с дождем сорвал кровлю здания, и та рухнула на проезжую часть.

В мэрии сказали, что на место оперативно прибыли сотрудники Ленинской районной администрации, специалисты аварийно-спасательной службы и представители компании "Инженерные сети".

Пострадавших в результате происшествия нет. Однако часть автомобилей оказалась под обломками конструкции. По неофициальным данным, повреждения получили восемь машин.

Сообщалось также, что нижегородская деревня осталась без газа из-за удара молнии.