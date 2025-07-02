Стоимость проезда на нижегородской канатке вырастет до 150 рублей Общество

Разовая поездка на канатной дороге Нижний Новгород - Бор будет стоить 150 рублей вместо 120 рублей с 15 июля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".

При этом стоимость проездных на 10, 20, 30, 48 поездок, которыми пользуются местные жители, изменять не планируется.

Как пояснил перевозчик, повышение проезда связано с индексацией стоимости электроэнергии и запчастей.

Напомним, разовый проезд на нижегородской канатке можно оплатить "Ситикард".

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на нижегородской канатке вырос на треть после модернизации.