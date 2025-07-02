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Общество

Пять рейсов отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля

07 июля 2025 14:02  [82] Общество
Пять рейсов отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля

Фото: Александр Воложанин

В понедельник, 7 июля, в аэропорту Нижнего Новгорода продолжаются сбои в расписании авиарейсов. Согласно информации с онлайн-табло воздушной гавани, отменены и задержаны как вылеты, так и прилеты.

Так, отменены пять рейсов из Нижнего Новгорода: один из них должен был вылететь в Мурманск еще 6 июля, также как и два в Санкт-Петербург. Еще два самолета не полетят в Москву. 

Некоторые рейсы существенно задерживаются. В частности, вылет в Санкт-Петербург, который должен был отправиться в 11:20, перенесли на 16:35. Идет регистрация на рейс в Северную столицу, запланированный на 19:35 6 июля. Не по расписанию отправится и самолет в Калининград. Он должен был вылететь в 13:40, на него продолжается регистрация. 

По прилетам ситуация также остается нестабильной. Пять рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска отменены, остальные находятся в статусе "ожидаются". Пока задержек не отмечено.

Ранее сообщалось, что 7 июля планируется принять 30 рейсов и отправить 30.

Напомним, в выходные дни в нижегородском аэропорту были массовые отмены и задержки рейсов. Причиной стало введение плана "Ковер" из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения действовали с вечера 4 июля до утра 6 июля, а затем были вновь введены днем 6 июля.

Сообщалось, что  на фоне ограничений в аэропортах, состав одного из поездов, следующего по маршруту Нижний Новгород - Москва, был увеличен.

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Теги:
Аэропорт ограничения
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