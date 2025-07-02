Мобильная приемная прокуратуры работает в нижегородском аэропорту Общество

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Мобильная приемная граждан продолжает работу в нижегородском аэропорту, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Правоохранители на месте контролируют соблюдение прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны из-за временных ограничений работы аэропорта имени Чкалова 4-6 июля.

Как уточнили в ведомстве, прием пассажиров осуществляет старший помощник Нижегородского транспортного прокурора.

Сообщалось, что план "Ковер" за последние трое суток вводился дважды и столько же раз был отменен. Сейчас аэропорт потихоньку возобновляет прием и отправку рейсов.