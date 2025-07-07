Нижегородские пары вступят в брак на свадебном фестивале в Москве Общество

В Москве 8 июля стартует II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" (0+). Местом проведения стал Национальный центр "Россия", где более двухсот пар официально зарегистрируют свой брак в торжественной обстановке.

Среди участников — три пары из Нижегородской области: Алексей Сипаев и Светлана Фомичева, Сергей Лашов и Екатерина Вербанова, а также Дмитрий Угланов и Аполинария Пименова.

За церемониями смогут наблюдать не только родные и близкие молодожёнов, но и все желающие. Трансляция открытия фестиваля и регистраций будет доступна онлайн на официальном сайте Национального центра "Россия". Возрастных ограничений на просмотр нет.

Заместитель генерального директора центра Анастасия Звягина подчеркнула, что цель мероприятия — популяризация идеи осознанного и крепкого брака среди молодёжи.

"Семья — это не только личное счастье и продолжение рода, но и вклад в будущее страны. Мы благодарны правительству Москвы и городским загсам за поддержку и совместную работу над этим значимым событием", — отметила она.

По традиции, пары пройдут сквозь живой коридор, созданный их родными и друзьями, в сопровождении артистов цирка и барабанщиц. Главной частью станет одновременная регистрация всех браков и символическая передача огня семейного очага от участников первого свадебного фестиваля нынешним молодожёнам.

Для гостей мероприятия подготовлена насыщенная программа. На различных площадках можно будет узнать больше о традициях бракосочетания в разных регионах России, поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции по семейной психологии и попробовать свои силы в творческих активностях.

В прошлом году в рамках фестиваля вступили в брак 564 человека.