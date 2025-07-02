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Культура и отдых

Фуникулер в Нижегородском кремле прекратит работу из-за свадеб

04 июля 2025 12:15  [48] Культура и отдых
Фуникулер в Нижегородском кремле прекратит работу из-за свадеб

Фото: Никита Духник

Нижегородский фуникулер не будет работать 7 и 8 июля. Как сообщили в управделами правительства Нижегородской области, в День семьи, любви и верности (8 июля) там пройдут торжественные церемонии бракосочетания. 

В праздничной обстановке свои отношения официально оформят 11 пар.

Молодожёны начнут путь с нижней станции фуникулера, оформленной в историческом стиле. Оттуда они поднимутся сквозь кремлёвскую стену на верхнюю станцию, где и состоится церемония.

Ранее сообщалось, что круговой маршрут Кремлевского бульвара вновь открыт для прогулок.

Также стало известно, что с 1 июля подорожал проезд на фуникулере до 350 рублей в одну сторону. 

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Теги:
свадьба Семья фуникулер
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