Фуникулер в Нижегородском кремле прекратит работу из-за свадеб

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Нижегородский фуникулер не будет работать 7 и 8 июля. Как сообщили в управделами правительства Нижегородской области, в День семьи, любви и верности (8 июля) там пройдут торжественные церемонии бракосочетания.
В праздничной обстановке свои отношения официально оформят 11 пар.
Молодожёны начнут путь с нижней станции фуникулера, оформленной в историческом стиле. Оттуда они поднимутся сквозь кремлёвскую стену на верхнюю станцию, где и состоится церемония.
Ранее сообщалось, что круговой маршрут Кремлевского бульвара вновь открыт для прогулок.
Также стало известно, что с 1 июля подорожал проезд на фуникулере до 350 рублей в одну сторону.
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