Фуникулер в Нижегородском кремле прекратит работу из-за свадеб Культура и отдых

Фото: Никита Духник

Нижегородский фуникулер не будет работать 7 и 8 июля. Как сообщили в управделами правительства Нижегородской области, в День семьи, любви и верности (8 июля) там пройдут торжественные церемонии бракосочетания.

В праздничной обстановке свои отношения официально оформят 11 пар.

Молодожёны начнут путь с нижней станции фуникулера, оформленной в историческом стиле. Оттуда они поднимутся сквозь кремлёвскую стену на верхнюю станцию, где и состоится церемония.

Ранее сообщалось, что круговой маршрут Кремлевского бульвара вновь открыт для прогулок.

Также стало известно, что с 1 июля подорожал проезд на фуникулере до 350 рублей в одну сторону.