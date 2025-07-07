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Спорт

Нижегородская гимнастка Дина Аверина вышла замуж за фигуриста

07 июля 2025 16:48  [116] Спорт
Нижегородская гимнастка Дина Аверина вышла замуж за фигуриста

Фото: t.me/arishadina98

Гимнастка Дина Аверина из Заволжья и фигурист Дмитрий Соловьев официально стали супругами. Торжественная церемония прошла 7 июля 2025 года.

Фотографии и видео с момента бракосочетания появились в телеграм-канале, который ведут сестры Авериных — Дина и Арина. Под опубликованным снимком значится подпись: "7.07.2025. Муж и жена".

Об отношениях пары стало известно в январе 2025 года, когда Соловьев и Аверина впервые рассказали о своём романе. Уже 15 февраля 35-летний фигурист сделал предложение 26-летней чемпионке по художественной гимнастике.

Роман Авериной и Соловьева начался во время шоу "Народный Ледниковый" (12+) на Первом канале, где гимнастка и фигурист стали напарниками. 

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Теги:
Гимнастика свадьба
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