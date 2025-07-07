Выпуск импортозамещающих полимеров для металлов запустили в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородская компания запустила производственную линию импортозамещающего полимерного покрытия для металлических изделий, которое обеспечивает защиту металла от коррозии и механических повреждений. ООО «А-Сталь» привлекло для реализации проекта 32 млн рублей льготного лизинга по программе Корпорации МСП для обрабатывающих производств.

«Промышленные МСП сегодня - это далеко не только контрактное производство и «отверточная» сборка. Малые предприятия активно включились в разработку материалов, компонентов и технологий, которых в связи с уходом зарубежных производителей стало не хватать отечественной промышленности. Инструмент льготного лизинга позволяет запустить новые производственные линии без серьезной финансовой нагрузки на компанию. Развитие МСП в сфере обрабатывающей промышленности находится в фокусе Корпорации, поэтому мы таргетировали на них нашу лизинговую программу с сохранением низких ставок – 6 процентов для российского оборудования и 8 процентов для зарубежного», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Оператором программы является дочерняя компания Корпорации МСП – МСП Лизинг. Подать заявку можно на цифровой платформе: МСП.РФ.

«Запуск линии полимерного покрытия, в первую очередь, позволил избавиться от зависимости от импортных поставок. В течение трех лет наш запрос не удовлетворил ни один производитель ПНД-пленок в России с требуемыми качественными характеристиками. Вырастут и объемы производства, так как это компонент нового продукта для рынка, и объем спроса на него будет расти от года к году за счет своих превосходящих качественных характеристик относительно аналогичных продуктов», – рассказал генеральный директор компании «А-Сталь» Сергей Абрамов.

Напомним, в 2025 году предприниматели из обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов смогут получить не менее 3 млрд рублей по ставкам 6% и 8% на приобретение нового оборудования. Всего до 2030 года МСП получат не менее 18 млрд рублей льготного лизингового финансирования в рамках федпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.