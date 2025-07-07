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Общество

В Госдуме предложили штрафовать за нарушения в обращении с животными в цирках

09 июля 2025 15:47  [84] Общество
В Госдуме предложили штрафовать за нарушения в обращении с животными в цирках

Депутат Дмитрий Гусев предложил ввести штрафы для владельцев и руководства российских цирков, зоопарков, дельфинариев и других культурно-развлекательных учреждений за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает телеканал "360".

Инициатива направлена на повышение ответственности за содержание животных и улучшение условий их пребывания. Особое внимание в законопроекте уделено передвижным циркам, которые сложно контролировать из-за их постоянного перемещения. Гусев подчеркнул, что новые меры помогут сформировать более ответственное отношение к животным и обеспечить им достойные условия.

За 2023 и 2024 годы в России было зафиксировано более 1300 случаев нарушений, связанных с уходом за животными. Для решения этой проблемы предложено ужесточить наказание за незаконное использование животных, содержание их без лицензии или с нарушением установленных требований.

Законопроект предусматривает штрафы для должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей за работу без лицензии или за её нарушение. Юридическим лицам грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

За несоблюдение требований к содержанию животных в культурно-развлекательных целях предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

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Теги:
Цирк Штраф
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