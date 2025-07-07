Участок железной дороги в Кстове выставили на торги за 18,3 млн рублей Экономика

Фото: из документации торгов

Участок железной дороги протяженностью 1,025 км в Кстове выставили на торги за 18,3 млн рублей. Лот размещен на электронной торговой площадке ООО "РТС-тендер".

Отмечается, что продажа осуществляется в рамках программы реализации непрофильных активов. Организатором торгов выступает Служба управления имуществом Горьковской железной дороги.

Аукцион с открытым повышением цены назначен на 12 августа. Заявки принимаются до 8 августа. Для участия необходимо внести задаток в размере 1,8 миллиона рублей.

Пути входят в состав единого землепользования в Кстовском районе. Все необходимые документы, включая проект договора и требования к участникам, размещены на электронной площадке.

Объект, построенный в 1937 году, находится на улице Береговой в полосе отвода железной дороги. В настоящее время путь не используется и характеризуется как имеющий "моральный и физический износ". Отмечается, что в существующем состоянии эксплуатация железнодорожного пути невозможна. Потребуется уложить почти 200 метров рельс, установить 980 сборных железобетонных шпал, 16 четырёхдырных накладок, 64 стыковых болта и 3920 болтов КБ.