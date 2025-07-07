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Общество

Власти пока не определились со сроками взорвавшегося дома на Краснодонцев

10 июля 2025 11:20  [119] Общество
Власти пока не определились со сроками взорвавшегося дома на Краснодонцев

Нижегородская мэрия расселила аварийный МКД №17 лит. А на улице Краснодонцев в Автозаводском районе, который пострадал от взрыва в 2020 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском депстрое. 

Сейчас власти рассматривают варианты по перспективному использованию земельного участка под девятиэтажкой. В зависимости от выбранного варианта будет определен механизм сноса дома, уточнили в профильном департаменте. 

Ранее выяснилось, что пострадавший от взрыва дом на Краснодонцев возьмут под охрану до сноса.

Также сообщалось, что указанный девятиэтажный дом снесут за 39 млн рублей. 

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Теги:
Автозаводский район Жилье Снос
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