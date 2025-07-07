Власти пока не определились со сроками взорвавшегося дома на Краснодонцев Общество

Нижегородская мэрия расселила аварийный МКД №17 лит. А на улице Краснодонцев в Автозаводском районе, который пострадал от взрыва в 2020 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском депстрое.

Сейчас власти рассматривают варианты по перспективному использованию земельного участка под девятиэтажкой. В зависимости от выбранного варианта будет определен механизм сноса дома, уточнили в профильном департаменте.

Ранее выяснилось, что пострадавший от взрыва дом на Краснодонцев возьмут под охрану до сноса.

Также сообщалось, что указанный девятиэтажный дом снесут за 39 млн рублей.