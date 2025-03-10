Взорвавшийся дом на Краснодонцев возьмут под охрану до сноса Общество

В Нижнем Новгороде до октября 2025 года будут охранять девятиэтажный дом №17 на улице Краснодонцев, пострадавший при взрыве газа. На эти цели из городской казны планируется выделить 1,34 млн рублей. Информация об этом размещена в документации госзакупки.

Заказчиком охранных услуг выступает администрация Автозаводского района. Компания-подрядчик будет определена по итогам аукциона, который пройдет 21 марта.

Согласно условиям контракта, охрана должна работать круглосуточно. Сотрудникам запрещено покидать объект во время смены, они обязаны следить за сохранностью имущества, не допускать на территорию посторонних и предоставлять доступ спецслужбам при необходимости. Охранники будут экипированы, в их распоряжении будут резиновые палки и наручники.

В городском департаменте строительства сообщили, что дом на Краснодонцев будет находиться под охраной вплоть до демонтажа. Снос оценивается более чем в 39 млн рублей, однако сроки его проведения пока не определены. Сейчас власти рассматривают варианты дальнейшего использования участка, где находится аварийное здание.

"В зависимости от того, какое решение будет принято по территории, будет определен механизм демонтажа дома. Пока объект взят под охрану", — пояснили в департаменте.

Напомним, взрыв бытового газа в доме №17 произошел в июле 2020 года. Причиной стало нарушение правил безопасности при монтаже газового шланга в одной из квартир. В результате разрушились несущие конструкции здания, и эксперты пришли к выводу, что восстановить дом невозможно.

Все имущественные вопросы с бывшими жителями были урегулированы. Часть из них переехала в специально построенный дом на Автозаводе, остальные получили денежные компенсации.

Виновным в случившемся признан руководитель ООО "Городская газовая служба", нанявший сотрудников без специального образования. По данным следствия, именно они повредили счетчик в одной из квартир, что привело к утечке газа. Однако из-за истечения срока давности уголовное преследование пока никому не грозит. В феврале 2025 года стало известно, что на скамье подсудимых окажется контролер газовой службы.