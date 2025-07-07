Звиад Озманян предстанет перед судом за руководство преступной иерархией в колонии Происшествия

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении Звиада Озманяна. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение, и материалы направлены в областной суд для рассмотрения по существу.

Озманяну вменяется совершение преступления, предусмотренного статьёй 210.1 Уголовного кодекса РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии.

По данным следствия, находясь в местах лишения свободы, осуждённый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сумел занять лидирующую позицию в криминальной среде.

С февраля 2014 года по июль 2024 года он использовал своё положение для установления и контроля за соблюдением неформальных порядков среди заключённых. Также, по версии следствия, Озманян делегировал полномочия другим осуждённым, курировал распространение запрещённых предметов на территории колонии, следил за пополнением так называемой "общака" и распределял финансовые ресурсы преступного сообщества.

Теперь судьбу обвиняемого предстоит решить суду.

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