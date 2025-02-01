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Происшествия

Нижегородский суд дал "вору в законе" из Армении 10 лет колонии

10 февраля 2025 14:03  [193] Происшествия

Нижегородский областной суд вынес приговор гражданину Республики Армения, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Как установили сотрудники УФСБ и ГУФСИН России по Нижегородской области, мужчина, отбывая наказание в исправительной колонии №1 за вымогательство, отказался соблюдать закон и следовал традициям криминальной среды. В период с 2018 по 2023 год он занял статус "положенца", поддерживал преступные порядки и руководствовался так называемым "воровским законом".  

На основании собранных материалов ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье 210.1 УК РФ.  

Суд назначил осужденному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Теги:
Приговор ФСБ
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