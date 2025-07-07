Движение по Московскому шоссе будут ограничивать в течение трех ночей Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на участке Московского шоссе в районе пересечения с улицей Березовской будет временно введено частичное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, причина такой меры - проведение ремонтных работ.

Отмечается, что ограничения будут действовать исключительно в вечерние и ночные часы, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов: с 21:00 до 07:00 11, 12 и 13 июля.

В указанные периоды автотранспорт сможет двигаться в обоих направлениях, но только по одной полосе в каждую сторону.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с временной схемой движения, соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что около 380 млн рублей направят на капремонт дорог в Кстовском районе.