Центральную улицу в Новинках отремонтируют за счёт сэкономленных средств

Фото:
Участок улицы Центральной в поселке Новинки включили в план ремонта благодаря экономии, полученной по итогам конкурсных процедур. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На обновление дорожной инфраструктуры направят более 20 миллионов рублей.
По словам мэра, состояние дороги на улице Центральной не соответствует её названию — покрытие изношено, отсутствуют тротуары, особенно вблизи образовательных учреждений. В первую очередь приведут в порядок наиболее повреждённый участок длиной около 500 метров — от въезда в поселок до детского сада №207 и школы №88. В порядок приведут как проезжую часть, так и тротуары, установят новые знаки.
Юрий Шалабаев добавил, что общая готовность дорожных объектов, ремонтируемых в этом году по нацпроекту, достигла 60%. В ближайшее время планируется сдача участков на проспекте Гагарина и улице Решетниковской.
Национальный проект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным, охватывает развитие транспортной сети, ЖКХ, безопасность дорожного движения и общественный транспорт. Он объединяет 11 федеральных направлений и продолжает ранее действовавшие программы.
Ранее сообщалось, что около 380 млн рублей направят на капремонт дорог в Кстовском районе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+