Центральную улицу в Новинках отремонтируют за счёт сэкономленных средств Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Участок улицы Центральной в поселке Новинки включили в план ремонта благодаря экономии, полученной по итогам конкурсных процедур. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На обновление дорожной инфраструктуры направят более 20 миллионов рублей.

По словам мэра, состояние дороги на улице Центральной не соответствует её названию — покрытие изношено, отсутствуют тротуары, особенно вблизи образовательных учреждений. В первую очередь приведут в порядок наиболее повреждённый участок длиной около 500 метров — от въезда в поселок до детского сада №207 и школы №88. В порядок приведут как проезжую часть, так и тротуары, установят новые знаки.

Юрий Шалабаев добавил, что общая готовность дорожных объектов, ремонтируемых в этом году по нацпроекту, достигла 60%. В ближайшее время планируется сдача участков на проспекте Гагарина и улице Решетниковской.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным, охватывает развитие транспортной сети, ЖКХ, безопасность дорожного движения и общественный транспорт. Он объединяет 11 федеральных направлений и продолжает ранее действовавшие программы.

Ранее сообщалось, что около 380 млн рублей направят на капремонт дорог в Кстовском районе.