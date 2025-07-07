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Общество

Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару

11 июля 2025 09:25  [122] Общество
Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Фото: Александр Воложанин

Государственная Дума на пленарном заседании отклонила законопроект, предлагающий сокращение рабочего дня в жаркую погоду. Об этом сообщил телеканал "360".

Инициатива предполагала, что работодатель будет обязан сокращать рабочий день по просьбе сотрудника: при температуре выше +28,5 градусов — на один час, при +29 градусах и выше — на два часа, а при +30,5 градусах и выше — на четыре часа. Законопроект был направлен на защиту здоровья работников и устранение правового пробела, поскольку действующее законодательство не содержит четких норм, регулирующих этот вопрос.

В настоящее время работодатели не могут законно уменьшить продолжительность рабочего дня из-за жары, что вынуждает их объявлять простой с частичной оплатой. Санитарные нормы требуют поддержания комфортной температуры на рабочем месте, однако не все компании имеют необходимые ресурсы для этого.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подчеркнул, что предлагаемые меры направлены на сохранение здоровья работников. Он отметил, что такие изменения касаются только самых жарких дней и отдельных регионов или городов, где температура может достигать критических значений. По мнению Чернышова, сокращение рабочего дня в жару может повысить эффективность труда, уменьшить количество больничных и несчастных случаев, что в конечном итоге будет способствовать стабильности производственных процессов.

Политик также обратил внимание на то, что изменение климата приводит к увеличению частоты и интенсивности жарких дней в России, что создает серьёзные риски для здоровья и жизни людей. Поэтому, по его словам, необходимо принимать меры для защиты работников от неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что из-за устойчивой жары в Нижнем Новгороде поливочные машины увеличили количество ежедневных выездов.

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Теги:
Госдума Жара Законопроекты
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