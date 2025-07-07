Поливочные машины усилили работу в Нижнем Новгороде из-за жары Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Из-за устойчивой жары в Нижнем Новгороде увеличили количество ежедневных выездов комбинированных дорожных машин, которые поливают дороги и увлажняют воздух. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в соцсетях.

По его словам, такие меры позволяют снизить нагрузку на дорожное покрытие, предотвращая его перегрев и деформацию, а также улучшают микроклимат в городе. Как отметил глава города, при температуре воздуха от 28 градусов и выше асфальт может прогреваться до 60 градусов, что создает риски для городской инфраструктуры.

В поливочных работах участвует более 30 единиц техники – это комбинированные дорожные машины, закупленные в рамках последних обновлений автопарка.

По словам мастера муниципального учреждения "Центр" Елены Шарофеевой, сотрудники работают круглосуточно. Смена начинается в 7:00 и продолжается 24 часа. Основной полив проводится с 9:00 до 19:00, однако техника выходит на маршруты и ночью. В среднем машины совершают 4–5 рейсов за сутки. Дорожная техника орошает и газоны. Это позволяет поддерживать зелёные зоны в условиях высоких температур. Полив проводится утром, после 16:00 и в ночное время.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на этой неделе ожидается повышение температуры до +37 градусов.