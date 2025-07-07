Рабочий день нижегородцев могут сократить из-за адской жары

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В Нижегородскую область пришла жара, местами воздух прогревается почти до +40 градусов. Такие климатические условия значительно осложняют трудовой процесс, особенно для тех, кто работает на улице или в помещениях без кондиционеров.
Региональное управление Роспотребнадзора напомнило, что микроклимат на рабочем месте не должен негативно влиять на здоровье и работоспособность человека. В производственных помещениях температурные нормы строго регламентируются санитарными правилами.
Согласно этим нормам, в теплое время года температура воздуха на рабочих местах не должна превышать 26-28 градусов , в зависимости от категории тяжести труда. Если температура воздуха превышает эти значения, работодатели обязаны принять меры по улучшению условий труда.
Роспотребнадзор рекомендует:
Особое внимание следует уделить организации питьевого режима. Во избежание обезвоживания стоит: размещать источники питьевой воды как можно ближе к рабочим местам - не дальше 75 метров в помещениях и 150 метров на улице, обеспечивать сотрудников водой температурой 12-15 градусов, не ограничивать объем потребляемой жидкости, но за один прием рекомендуется выпивать не более одного стакана, при температуре воздуха свыше 30 градусов и при выполнении работы средней тяжести — пить не менее 0,53 литра воды в час, то есть по одному стакану примерно каждые 20 минут.
Ранее сообщалось, что из-за устойчивой жары в Нижнем Новгороде поливочные машины увеличили количество ежедневных выездов.
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