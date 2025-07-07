Рабочий день нижегородцев могут сократить из-за адской жары Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородскую область пришла жара, местами воздух прогревается почти до +40 градусов. Такие климатические условия значительно осложняют трудовой процесс, особенно для тех, кто работает на улице или в помещениях без кондиционеров.

Региональное управление Роспотребнадзора напомнило, что микроклимат на рабочем месте не должен негативно влиять на здоровье и работоспособность человека. В производственных помещениях температурные нормы строго регламентируются санитарными правилами.

Согласно этим нормам, в теплое время года температура воздуха на рабочих местах не должна превышать 26-28 градусов , в зависимости от категории тяжести труда. Если температура воздуха превышает эти значения, работодатели обязаны принять меры по улучшению условий труда.

Роспотребнадзор рекомендует:

Обеспечить кондиционирование воздуха в помещениях. В случае его отсутствия — организовать воздушное душирование или установить вентиляцию.

Оборудовать зоны отдыха и охлаждения, где сотрудники смогут восстановиться.

Ввести дополнительные перерывы в течение рабочего дня.

Следить за тем, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала 7-8 градусов Цельсия.

При невозможности снизить температуру воздуха до нормативных значений — сократить продолжительность рабочего времени.

Перенести рабочие смены на более прохладные утренние или вечерние часы.

Обеспечить работников спецодеждой из плотных тканей для защиты от перегрева.

Допускать к работе в условиях жары только лиц в возрасте от 25 до 40 лет.

Особое внимание следует уделить организации питьевого режима. Во избежание обезвоживания стоит: размещать источники питьевой воды как можно ближе к рабочим местам - не дальше 75 метров в помещениях и 150 метров на улице, обеспечивать сотрудников водой температурой 12-15 градусов, не ограничивать объем потребляемой жидкости, но за один прием рекомендуется выпивать не более одного стакана, при температуре воздуха свыше 30 градусов и при выполнении работы средней тяжести — пить не менее 0,53 литра воды в час, то есть по одному стакану примерно каждые 20 минут.

Ранее сообщалось, что из-за устойчивой жары в Нижнем Новгороде поливочные машины увеличили количество ежедневных выездов.