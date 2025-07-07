Спортивный праздник для детей с ОВЗ организовали активисты партии "Единая Россия" Общество

Яркий праздник организовали для детей с ОВЗ и их родителей в Сормовском парке в День семьи, любви и верности. Открыли программу спортивные соревнования. Участники состязались в игре в городки, метали дротики в дартс, устраивали командные матчи по волейболу. Продолжили праздник увлекательные викторины и зажигательные танцы.



«Семья — это люди, чьи сердца бьются в унисон, а души - связанные невидимой нитью любви, уважения и верности. Пусть любовь и верность будут вашими верными спутниками на протяжении всей жизни. Пусть каждый день будет наполнен радостью, взаимопониманием и теплом. С Днем семьи, любви и верности!», - поздравил гостей праздника депутат городской Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Роман Пономаренко.



Традиционное праздничное мероприятие ежегодно проводит общественная организация «Жить по-настоящему».



«Обязательная часть нашей программы – угощение. Мы готовим блюда, традиционные для пикника. Чаще всего выбор останавливаем на любимых всеми шашлыках. В этом году решили отойти от традиции. Сегодня коронное блюдо - уха из сома и судака. Суп с одинаковым удовольствие едят и дети, и взрослые», - рассказала руководитель общественной организации «Жить по-настоящему», председатель общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Елена Овсянникова.



В развлекательной программе принимали участие детские аниматоры и полюбившийся всем белый мишка.



«Наши дети очень любят этот праздник и всегда с нетерпением его ждут. Как, в общем-то, и взрослые. Здесь всегда очень радостное и оптимистичное настроение. А главное, что хотя бы на время все забывают про свои болезни. И искренне радуются жизни», - поделилась участница праздника Светлана Мысова.



Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, поддержка социально значимых проектов, направленных на формирование инклюзивной культуры, компетенций для профессионального развития и трудоустройства людей с ОВЗ являются приоритетными в реализации партпроекта «Единая страна – доступная среда» и включены в народную программу «Единой России».



Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"