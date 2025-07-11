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Экономика

Более 8 000 нижегородцев воспользовались господдержкой по профориентации в январе-июне

11 июля 2025 12:45  [69] Экономика
Более 8 000 нижегородцев воспользовались господдержкой по профориентации в январе-июне

Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Более 8 тысяч жителей Нижегородской области воспользовались господдержкой по профориентации в I полугодии 2025 года.

Проверить свои профессиональные склонности можно в любом кадровом центре в Нижегородской области или самостоятельно на портале «Работа России» в разделе «Профориентация», где представлены такие инструменты, как профессиограммы, видеоэкскурсии по различным профессиям, специализированные тесты для определения профессиональной направленности и оценки компетенций. На портале также можно записаться на индивидуальные консультации по профориентации.

«Профориентация – это важный шаг для тех, кто хочет найти свое дело или сменить профессию. Мы видим, что люди разного возраста и уровня образования активно пользуются этой возможностью. Эта мера поддержки особенно востребована среди тех, кто хочет сменить сферу деятельности, вернуться на рынок труда после перерыва или просто лучше понять свои карьерные перспективы», – отметила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Подробную информацию можно уточнить на официальной странице группы Нижегородского кадрового центра «Работа России».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

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Теги:
Нацпроект Работа Трудоустройство
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