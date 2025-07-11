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Происшествия

СК организовал проверку информации о нападении собак на нижегородцев

12 июля 2025 09:15  [114] Происшествия
СК организовал проверку информации о нападении собак на нижегородцев

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области началась доследственная проверка после сообщений в СМИ о нападениях собак на местных жителей. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники регионального следственного управления обнаружили в средствах массовой информации информацию о случаях нападения собак, которые хозяева выпускают на свободный выгул, на жителей одного из жилых комплексов региона. Это вызвало обеспокоенность, и следователь следственного отдела по городу Кстово Следственного управления СК России по Нижегородской области инициировал процессуальную проверку по данному факту.

Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, которые отвечают за организацию контроля за соблюдением правил содержания домашних животных.

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Теги:
проверки Следственное управление Собаки
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