СК организовал проверку информации о нападении собак на нижегородцев Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области началась доследственная проверка после сообщений в СМИ о нападениях собак на местных жителей. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники регионального следственного управления обнаружили в средствах массовой информации информацию о случаях нападения собак, которые хозяева выпускают на свободный выгул, на жителей одного из жилых комплексов региона. Это вызвало обеспокоенность, и следователь следственного отдела по городу Кстово Следственного управления СК России по Нижегородской области инициировал процессуальную проверку по данному факту.

Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, которые отвечают за организацию контроля за соблюдением правил содержания домашних животных.