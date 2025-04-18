Бастрыкин потребовал новый доклад по делу о нападении собаки на ребенка на Бору Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить повторный доклад по уголовному делу, возбужденному после нападения собаки на малолетнего ребёнка в селе Кантаурово Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в апреле текущего года. По версии следствия, питбультерьер выскочил из автомобиля без намордника и напал на четырёхлетнего мальчика. Собака укусила его за руку. Ребёнок получил тяжёлую травму и нуждался в медицинской помощи.

Уголовное дело расследуется региональным управлением СКР по признакам преступления, предусмотренного статьёй 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Отмечается, что ранее Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад по обстоятельствам произошедшего. Однако в связи с продолжающимся общественным резонансом и освещением ситуации в федеральных СМИ, он потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Нижегородской области Александра Дынькова повторно доложить о результатах следственных действий и установленных фактах.

В СК сообщают, что владелица собаки не признаёт свою вину и продолжает нарушать правила выгула животного.

Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что глава Следкома поручил предоставить ему информацию о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении группы подростков из города Первомайска Нижегородской области.