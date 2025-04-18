Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 апреля 2025 09:00  [93] Бастрыкин потребовал новый доклад по делу о нападении собаки на ребенка на Бору
19 апреля 2025 08:41  [116] Ford насмерть сбил водителя, вышедшего из авто на М-12 в Нижегородской области
19 апреля 2025 08:26  [232] Суд обязал "Миссис Нижний Новгород" вернуть Сидоровой 4,5 млн рублей
18 апреля 2025 18:30  [307] Силовики выявили незаконную вырубку леса на 13 млн рублей в Борском округе
18 апреля 2025 15:16  [305] Количество ДТП с каршеринговыми авто резко выросло в Нижегородской области
18 апреля 2025 13:28  [342] Водитель автобуса А-87 устроил драку с автомобилистом в Нижнем Новгороде
18 апреля 2025 13:12  [999] ДТП спровоцировало гигантскую пробку рядом с нижегородским аэропортом
18 апреля 2025 12:50  [328] Администратора нижегородской больницы №28 побили на рабочем месте
18 апреля 2025 11:57  [316] Полицейские изъяли у жителя деревни Горюшки арсенал боеприпасов и взрывчатку
18 апреля 2025 11:19  [911] Выяснилось, где в Нижегородской области чаще всего случаются ДТП с лосями
Происшествия

Бастрыкин потребовал новый доклад по делу о нападении собаки на ребенка на Бору

19 апреля 2025 09:00  [93] Происшествия
Бастрыкин требует повторный доклад по делу о нападении собаки на ребёнка в Кантаурово

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить повторный доклад по уголовному делу, возбужденному после нападения собаки на малолетнего ребёнка в селе Кантаурово Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в апреле текущего года. По версии следствия, питбультерьер выскочил из автомобиля без намордника и напал на четырёхлетнего мальчика. Собака укусила его за руку. Ребёнок получил тяжёлую травму и нуждался в медицинской помощи.

Уголовное дело расследуется региональным управлением СКР по признакам преступления, предусмотренного статьёй 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Отмечается, что ранее Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад по обстоятельствам произошедшего. Однако в связи с продолжающимся общественным резонансом и освещением ситуации в федеральных СМИ, он потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Нижегородской области Александра Дынькова повторно доложить о результатах следственных действий и установленных фактах.

В СК сообщают, что владелица собаки не признаёт свою вину и продолжает нарушать правила выгула животного.

Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что глава Следкома поручил предоставить ему информацию о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении группы подростков из города Первомайска Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Борский г.о. Собаки
Поделиться:
Новости по теме
15 апреля 2025 10:23  [560] Двух нижегородцев осудят за нападение на безопасников на ж/д станции Мыза
12 апреля 2025 19:23  [601] Бастрыкин поручил проверить жалобы на грязную воду в "Красной поляне"
04 апреля 2025 10:31  [580] Владельцев собак и кошек обяжут сообщать об их пропаже
05 февраля 2025 18:19  [1081] Избиение мужчины подростками в Нижнем Новгороде привело к проверке СК
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Земное/Планетарное: фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
18 апреля 2025 16:40"Земное/Планетарное": фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph