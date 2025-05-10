Нападение собаки на ребенка в Автозаводском районе обернулось уголовным делом Происшествия

Прокуратура Нижегородской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного после инцидента с нападением собаки на ребенка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга региональных СМИ. Согласно опубликованным данным, домашняя собака причинила телесные повреждения несовершеннолетнему.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Нижнего Новгорода СУ СКР по Нижегородской области возбуждено уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается под надзором прокуратуры.

Ранее сообщалось, что работник завода на Бору пострадал от уксусов агрессивной собаки.